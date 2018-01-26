 -  KILIÇDAROĞLU'DAN  BERBEROĞLU’NU ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA

"Kurultay öncesi milletvekillerimizin görüşlerini alıyoruz. Enis bey haksız yere hapiste yatıyor. Onun da görüşlerini aldım"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, saat 15.40 sıralarında Maltepe Cezaevi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz önümüzdeki hafta kurultayımız var. Kurultay öncesi milletvekillerimizin görüşlerini alıyoruz. Enis bey haksız yere hapiste yatıyor. Onun da görüşlerini aldım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun cezaevine girişi

-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları