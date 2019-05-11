KILIÇDAROĞLU: BU DEVLET SIRADAN BİR DEVLET DEĞİL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen 2018 yılı Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni’ne katıldı. Kılıçdaroğlu, "Hepimizin yürekli gazetecilere ihtiyacı var. Hepimizin birlikte mücadele etmeye ihtiyacı var. Çünkü bu devlet sıradan bir devlet değil. Kanla, gözyaşıyla kurulan, demokrasi için ağır bedeller ödenen bir devlet. O zaman birlikte demokrasiyi yeniden inşa etmek zorundayız" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde uğradığı saldırıda yaralanan Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ'ı hastanede ziyaret ettikten sonra Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen 2018 yılı Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni’ne katıldı. Kılıçdaroğlu, ödüle layık görülen Hürriyet Gazetesi Ekonomi Muhabiri Dinçer Gökçe’ye ödülünü takdim ettikten sonra salondaki gazetecilere seslendi. Türkiye koşullarında gazetecilik yapmanın çok zor olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Gazetecilikte mesai diye bir kavram yoktur. Yağmur mu var, hava sıcak mı, hava soğuk mu bakılmadan geniş kitleler bilgilensin diye, gazeteciler oraya koşarlar. Eğer gazeteci rahat bir haber yapabiliyorsa orada demokrasi vardır. Gazeteci, o zaman yaptığı haberden keyif alır. Ama haberi yapıp bunları geniş kitlelere yansıtamıyorsa, baskı görüyorsa orada demokrasi yoktur. Bugün Türkiye'de geldiğimiz nokta budur" diye konuştu.



'FAİLLERİN BULUNMASI LAZIM'



Dünyada cezaevlerinde gazeteci bulunan ülkenin Türkiye olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Gazetesi yazarları neden içeride, Eren Erdem neden içeride? Yolsuzluk mu yaptılar, hayır. Sadece haber yaptılar, haber peşinde koştular. ‘Türkiye yarı açık cezaevi görünümündedir’ dersek yanılmamış oluruz. Barış isteyen bir akademisyenin pasaportunu elinden alıyorsunuz, yurt dışına çıkmasını yasaklıyorsunuz, çalışmasını yasaklıyorsunuz. Nerede yaşıyor bu insan, bir hapishanede. Böyle bir yapı içinde gazetecilik yapmanın çok zor olduğunu biliyorum. Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a saldıran faillerin bulunması lazım. Sağlıklı bir yargılama yapılır mı, endişem var" dedi.



'BİRLİKTE MÜCADELE ETTİĞİMİZ ZAMAN KAZANABİLİRİZ'



Kılıçdaroğlu, asla karamsarlığa düşmediğini vurguladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Birlikte mücadele ettiğimizde çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Türkiye’nin bütün demokratlarının, alt ayrımları bir tarafa bırakıp birleşmeleri gerekiyor. Eğer bu ülkede demokrasi olacaksa hepimiz için olacak. Birlikte mücadele ettiğimiz zaman kazanabiliriz. Ayrı ayrı mücadele değil, birlikte mücadele etmek zorundayız. Evet, baharı getireceğimizden söz ettik, bahar geldi. Yalnız Bursa yüreğimde bir yara olarak duruyor. Ama biz önümüzdeki süreçte yine aynı tempoda ve aynı çizgide mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepimizin demokrasiye ihtiyacı var. Hepimizin yürekli gazetecilere ihtiyacı var. Hepimizin birlikte mücadele etmeye ihtiyacı var. Çünkü bu devlet sıradan bir devlet değil. Bu devlet birileri eline cetvel alıp pergel alıp çizerek bizim sınırlarımızı çizdi diye düşüneceğimiz bir devlet değil. Kanla, gözyaşıyla kurulan, demokrasi için ağır bedeller ödenen bir devlet. O zaman birlikte demokrasiyi yeniden inşa etmek zorundayız."

Görüntü dökümü:

- Davetlilerden görüntü

- Ödül takdimi

- Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()

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