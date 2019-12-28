Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yılı etkinliğine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana omurgası burada atılmıştır. Gazi Meclisimiz burada Kurtuluş Savaşını yönetmiştir. O nedenle hepimiz 100'üncü yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılının kutlandığını söyledi. Bugün Avrupa ile yarışan bir başkenti inşa etmek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mansur Yavaş'ın seçildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana omurgası burada atılmıştır. Gazi Meclisimiz burada Kurtuluş Savaşını yönetmiştir. O nedenle hepimiz 100'üncü yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler 'Kızalcagün: Bir Cumhuriyetin Doğuşu' adlı tiyatral gösteriyi izledi. Kılıçdaroğlu daha sonra 'Liselerarası Resim Yarışmasında' dereceye girenlere ödül takdim etti. Programının sonunda Manga grubu konser verdi.

GÖRÜNTÜNÜN TAMAMI İÇİN:

-ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

HABERİN HAM GÖRÜNTÜLERİNE AŞAĞIDAKİ FTP BİLGİLERİNİ KULLANARAK LOGOLU BİR ŞEKİLDE ERİŞEBİLİRSİNİZ

ftp adresi: ftp://178.211.55.226

Kullanıcı adı: dhaabone

Şifre: dha

Görüntü dökümü:

- Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- Programdan görüntüler

- Genel detay

Haber-Kamera: ANKARA,()