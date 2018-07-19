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Kıbrıs şehitleri unutulmadı

KIBRIS Barış Harekâtı'nda şehit olan askerlerin mezarları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. KKTC'de, harekâtın 44'üncü yıl dönümünde, şehitler 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda unutulmadı....

Kıbrıs şehitleri unutulmadı
KIBRIS Barış Harekâtı'nda şehit olan askerlerin mezarları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

KKTC'de, harekâtın 44'üncü yıl dönümünde, şehitler 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda unutulmadı. Türkiye'nin dört bir yanından Ada'ya gelen vatandaşlar, şehitlikleri ziyaret ederek dua etti. 326 askerin mezarının bulunduğu Boğaz Şehitliği'ne Ankara'dan gelen nakış öğretmeni Süheyla Şahiner, duygulu anlar yaşadığını belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hem üzüldüm hem sevindim. Harekât sırasında 19 yaşındaydım. Çok heyecanlandım. Uzaktasınız, gözünüz görmüyor ama burada yaşananları az çok tahmin ediyorduk. Çok sıkıntılar çekilen yıllardır. Göz bebeği Mehmetçiklerimiz buraya geldiler ve kazandılar. Onu Türk milletine yaşattılar. Onlara ne kadar minnet duysak azdır. Sanki bugünmüş gibi buraya gelmek, o ay yıldızı görmek Mehmetçiklerimiz sayesinde. Her şeyi onlara borçluyuz" dedi.

Görüntü Dökümü
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- Şehitlikten görüntü
- Muhabiri Nuri Pir'in anonsu
- Şehitliği ziyaret eden Süheyla Şahiner ile röp.
- Genel ve detay görüntüler


SÜRE:02'26" BOYUT:148 mb

Haber-Kamera: Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/LEFKOŞA, ()

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