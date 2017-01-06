Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı

Toplantıda ayrıca Kıbrıs’taki vakıf arazilerinin durumu da ele alındı. Katılımcılardan Özel Kuvvetler Eski Komutanı E. General Cumhur Evcil, “Kıbrıs’taki haklarımızın kaybedilmesiyle, Ege ve Akdeniz, Türkiye’ye tamamen kapanacak, hatta, sadece Antalya sahillerinde belki plaja çıkabileceğiz” dedi. katılımcılar arasında Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Dairesi Eski Genel Müdürü Büyükelçi Ecved Tezcan da vardı.
- ASAM - Avrasya Bir Vakfı
- Türk Ocakları Genel Başkanlığı
- Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
- Türk Edebiyatı Vakfı
- Aydınlar Ocağı Genel Merkezi
- Hoca Ahmet Yesevi Vakfı
- Anadolu Aydınlar Ocağı
- Türk Mukavemet Teşkilatı
- Türkiye Emekli Subaylar Derneği
- Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği
- Yunanistan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
- İstanbul Düşünce Enstitüsü
- Garbiyat Enstitüsü
adlı Sivil Toplum Kuruluşlarının yayınladıkları bildiri şöyle:
“Kıbrıs’ı Sahipleniyoruz Kapanış Bildirgesi”
42 Yıldır sürmekte olan Kıbrıs Müzakerelerinde sona yaklaşıldığı bu aşamada;
16 Ağustos 1960 tarihinde Türkiye-Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğü altında kurulan ve Kıbrıslı Türklerin “Kurucu Ortak” oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 21 Aralık 1963 tarihinde kanlı bir darbe ile yıkan ve BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarih ve 186 sayılı hatalı kararı ile ele geçiren Rumlar, adanın meşru yöneticisi, uluslararası hukuka göre self determinasyon hakkını kullanan Kıbrıslı Türkler ise gayrimeşru sayılamaz.
1968’de başlayan Kıbrıs Müzakerelerinde eşit statüde müzakere masasında yer alan Kıbrıs Türkleri, Cenevre’de 12 Ocak 2017 tarihinde yapılacak Beşli Konferans’ta da eşit ortak statüsünde yer almalıdır.
20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra adanın kuzey bölümünde kurulan ve Kıbrıslı Türklerin egemen oldukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rumlar istedi diye lağvedilemez, Anadolu ana karası, Rum-Yunan işbirliği ve kıta sahanlığı anlaşması ile Ege Denizi’nden ve Akdeniz’den izole edilemez.
Adada 21 Aralık 1963 tarihinden beridir yaşanan mülkiyet sorunu, kişisel mülkiyet haklarına indirgenmesi durumunda Ada’ya barıştan ziyade çatışma getireceğinden, mülkiyet konusu sadece “Global Takas” yolu ile çözülmelidir.
1 Temmuz 1878 tarihinde Kıbrıs adasının Büyük Britanya İmparatorluğu’na kiralanmasından sonra sistematik bir şekilde tapu kayıtlarında sahtecilik yapılarak el değiştiren Osmanlı Vakıf malları, gerçek sahipleri olan Türklere iade edilmelidir.
Dört özgürlüğün uygulamaya konması, “Türk Oluşturucu Devleti”nin Rumlar tarafından sivil istilaya uğramasına yol açacağından kabul edilemez.
“Dört Rum’a karşılık Bir Türk” nüfus oranının kabul edilmesi, Ada’da yaşayan Kıbrıslı Türkleri sürekli olarak azınlık konumda bırakacağından uygulamaya konması ve tartışılması kabul edilmez.
Kurulacak yeni devletin, Kıbrıslı Türklerin katili olan “Kıbrıs Cumhuriyeti” veya da devamı olması kabul edilemez.
20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra adada yaşanan ve halen yaşanmakta olan “Barış Ortamı”nın sağlayıcısı olan “Türk Silahlı Kuvvetleri”nin adayı terk etmesi, Kıbrıslı Türklerin güvenliği ve adadaki barışı devamını sağlamak amacıyla asla kabul edilemez.
Türkiye’nin garantörlüğünün, Rumların adayı Yunanistan’a bağlamak amaçlı bütün siyasi ve askeri girişimlerini önleyen güçlü ve caydırıcı bir etken olması nedeni ile “Türkiye’nin Garantörlüğü”nün kaldırılması asla kabul edilemez.
20 Temmuz 1974 tarihinde TSK’nın gerçekleştirdiği “Mutlu Barış Harekatı”na kadar, EOKA terör örgütü vasıtası ile Kıbrıslı Rumların 1957 yılında Kıbrıslı Türklere karşı başlattıkları silahlı saldırılar nedeni ile arkalarında geçmişlerini, evlerini, köylerini, zahirelerini, hayvanlarını ve umutlarını bırakarak beş kez göçmen olan Kıbrıslı Türklerin, toprak tavizi nedeni ile bir kez daha göçmen olmaları ve hayata sıfırdan başlamaları kabul edilemez.
48 yıldan oluşan BM müktesebatında açıkça belirtildiği gibi, Kıbrıslı Türklerin “Veto hakkını” ve kurulacak yeni devletin her karar alma seviyesinde salt çoğunluğunu gerektirmeyen bir siyasi eşitlik kabul edilemez.
Nüfus, yönetim, egemenlik, toprak, hukuk ve ekonomi konularında “İki Bölge”liliği ve “İki Devlet”liliği fiilen sağlamayan ve kalıcılık garantisi vermeyen hiçbir anlaşma kabul edilemez.
Olası bir anlaşmanın fiili uygulamasını, AB kriterleri bahane edilerek değiştirilmesine veya da bozulmasına engel olabilmek için tüm anlaşmanın bir bütün olarak “AB’nin Birincil Hukuku” olması garanti edilmelidir.