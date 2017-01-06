Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı

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Toplantıda ayrıca Kıbrıs’taki vakıf arazilerinin durumu da ele alındı. Katılımcılardan Özel Kuvvetler Eski Komutanı E. General Cumhur Evcil, “Kıbrıs’taki haklarımızın kaybedilmesiyle, Ege ve Akdeniz, Türkiye’ye tamamen kapanacak, hatta, sadece Antalya sahillerinde belki plaja çıkabileceğiz” dedi. katılımcılar arasında Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Dairesi Eski Genel Müdürü Büyükelçi Ecved Tezcan da vardı.adlı Sivil Toplum Kuruluşlarının yayınladıkları bildiri şöyle:16 Ağustos 1960 tarihinde Türkiye-Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğü altında kurulan ve Kıbrıslı Türklerin “Kurucu Ortak” oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 21 Aralık 1963 tarihinde kanlı bir darbe ile yıkan ve BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarih ve 186 sayılı hatalı kararı ile ele geçiren Rumlar, adanın meşru yöneticisi, uluslararası hukuka göre self determinasyon hakkını kullanan Kıbrıslı Türkler ise gayrimeşru sayılamaz.20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra adanın kuzey bölümünde kurulan ve Kıbrıslı Türklerin egemen oldukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rumlar istedi diye lağvedilemez, Anadolu ana karası, Rum-Yunan işbirliği ve kıta sahanlığı anlaşması ile Ege Denizi’nden ve Akdeniz’den izole edilemez.1 Temmuz 1878 tarihinde Kıbrıs adasının Büyük Britanya İmparatorluğu’na kiralanmasından sonra sistematik bir şekilde tapu kayıtlarında sahtecilik yapılarak el değiştiren Osmanlı Vakıf malları, gerçek sahipleri olan Türklere iade edilmelidir.“Dört Rum’a karşılık Bir Türk” nüfus oranının kabul edilmesi, Ada’da yaşayan Kıbrıslı Türkleri sürekli olarak azınlık konumda bırakacağından uygulamaya konması ve tartışılması kabul edilmez.20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra adada yaşanan ve halen yaşanmakta olan “Barış Ortamı”nın sağlayıcısı olan “Türk Silahlı Kuvvetleri”nin adayı terk etmesi, Kıbrıslı Türklerin güvenliği ve adadaki barışı devamını sağlamak amacıyla asla kabul edilemez.20 Temmuz 1974 tarihinde TSK’nın gerçekleştirdiği “Mutlu Barış Harekatı”na kadar, EOKA terör örgütü vasıtası ile Kıbrıslı Rumların 1957 yılında Kıbrıslı Türklere karşı başlattıkları silahlı saldırılar nedeni ile arkalarında geçmişlerini, evlerini, köylerini, zahirelerini, hayvanlarını ve umutlarını bırakarak beş kez göçmen olan Kıbrıslı Türklerin, toprak tavizi nedeni ile bir kez daha göçmen olmaları ve hayata sıfırdan başlamaları kabul edilemez.Nüfus, yönetim, egemenlik, toprak, hukuk ve ekonomi konularında “İki Bölge”liliği ve “İki Devlet”liliği fiilen sağlamayan ve kalıcılık garantisi vermeyen hiçbir anlaşma kabul edilemez.