Kıbrıs Barış Harekatı'nda 10 silah arkadaşını kaybetti

KIBRIS Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tören ve etkinliklerle kutlanmaya başlanırken, harekatta 10 silah arkadaşını kaybeden tim komutanı Adil Çimen, o dönem sivil kadın ve çocuklara hep merhametli davrandıklarını belirterek, "Türk askeri kadına, çocuğa el kaldırmaz, silah sıkmaz" dedi.1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’na Bolu Komando Tugayı'ndan tim komutanı onbaşı olarak katıldıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşen Adil Çimen, Yunan ve Rum askerleriyle çarpışma anlarını anlattı. Çarpışmaya katılan askerlerin isimlerinin verildiği tepelerin bulunduğu alanda konuşan Çimen, bulunduğu bölükten 10 silah arkadaşını kaybettiğini anlattı. Çimen, "Bölük komutanımız ilk şehidimizdi. Takım komutanımız ikinci şehidimiz oldu. İkinci bölük olarak en çok şehidi biz verdik. Aşağı yukarı 7-8 yaralımız vardı, malul gazi olarak yaşıyor" dedi.Harekata ilişkin unutamadığı anılarını anlatan Çimen, "Sabaha karşı gurbetten gelen Almanya'dan gelen bir arkadaşımız vardı. Sabaha karşı orman yanarken şafak atmak üzereyken birisi geliyordu. Yanımdaki asker 'Komutanım ateş edeyim mi?’ diye sordu. Vurmamasını istedim. Yaklaştığı zaman gördüm ki Hilmi Kabasakallar isminde bir arkadaşım. Yaklaşınca tanıdım. Tam o sırada Rumlar da bizi tarıyordu. Sağ taraftan mermi yemiş, çenesi yaralıydı. Daha sonra onu kaleye gönderdik, hastaneye sevk ettik. 40 yıl sonra yine bir gün 20 Temmuz günü burada karşılaştık, kucaklaştık fakat 1,5 yıl önce hakkın rahmetine kavuştu" diye konuştu.'KADIN KARŞIMDA ANNEM OLDU'Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanlığı görevini de yürüten Adil Çimen, Türklerin çarpıştığı Rumlara karşı da ahlaklı bir yaklaşım içerisinde olduğunu belirterek, "Biz sivilleri asla katletmedik. Girdiğimiz bir evde yaşlı bir kadın ağlıyordu. Silahımın namlusuyla karyolayı kaldırdım, 16-17 yaşında kız çocuğu çıktı. 'Angonim' diyordu, meğerse torunuymuş. 'Dokunmayacağım' dedim, 'Rahat ol.' O anda mucizedir ki şunu yaşadım, kadın karşımda annem oldu. Gözlerimi ovuşturdum yine annemi gördüm. Arkadaş fark etti, 'Ne oluyor?' dedi. 'Annemi görüyorum ben karşımda. Yapmayın, sakın kimseye söylemeyin.' Bölük komutanına söyleyelim, kimseye haber etmesin. Daha sonra arkadaşlarım ciple geldi, ihtiyarı ve çocuğu cipe bindirdik. Bana, 'Ne istiyorsun?' diye sordu. Çeşmeyi gösterdim, diğer evlerden su bulduk verdik. Yiyecek topladık. Bunu hiç unutmuyorum. Şunu da kimse unutmasın Türk askeri katledici değildir kadına, çocuğa el kaldırmaz, silah sıkmaz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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- Şehitlerin isimlerinin yer aldığı tepe

- Muhabiri Nuri Pir'in anonsu

- Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çimen'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

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Haber-Kamera: Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR//LEFKOŞA, ()