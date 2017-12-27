Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul
KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin Büyükçekmece'deki eski rektörlük binasında polis arama yaptı.
667 sayılı KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 172 şüpheliden 54'ü yakalandı. Soruşturma kapsamında, önce kayyuma daha sonra da İstanbul Üniversitesi'ne devredilen üniversitenin Büyükçekmece'deki eski rektörlük binasında soruşturma savcısı Osman Sağlam gözetiminde 4 saat arama yapıldı. Rektörlük binasındaki aramaların ardından odalar mühürlendi.
Görüntü Dökümü:
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-Rektörlük binasının dış görüntüsü
-Sivil polis araçları
-Savcının aracına binmesi
-Savcının konuşması
-Aracın ayrılması
-Genel ve detaylar
- KHK İLE KAPATILAN FATİH ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ ARAMALAR SONA ERDİ
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin Büyükçekmece'deki eski rektörlük binasında polis arama yaptı. 667 sayılı KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik...
27 Aralık 2017 Çarşamba 14:40
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