KENDİSİNE ÇARPAN MOTOSİKLETLİNİN SAĞLIK DURUMUNU SORDU

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ()

Şişli'de ehliyetsiz motosikletlinin çarptığı yaya yaralandı. Başından yaralanan yaşlı adam, ambulans beklerken kendisine çarpan kişinin nasıl olduğunu sordu. Yaralı "Hayal gördüğümü sandım yere düştüm" dedi.

Kaza saat 14:00 sıralarında Ergenekon Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden yolun karşına geçmek isteyen yaşlı adama kurye motosikleti çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve çarptığı kişi yola savruldu. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken yaşlı adam başından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar başından yaralanan kişiye tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı. Vatandaşların bir an olsun yalnız bırakmadığı adamın eli ve yüzündeki kanlar, yıkanıp silinerek temizlendi. Bir sandalyeye oturtulup ambulans beklendiği sırada yaşlı adam kendisine çarpan motosikletlinin sağlık durumunu sordu.

"HAYAL Mİ GÖRÜYORUM DEDİM YERE DÜŞTÜM"

Yaralı "Ben geçtiğimi sandım, acaba hayal mi görüyorum dedim, yere düştüm" dedi. Polis ekipleri ehliyetsiz olduğu anlaşılan motosiklet sürücüsünü gözaltına alıp ifadesi için polis merkezine götürdü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri de yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinde toplanan kalabalık

-Yaralıya yardım eden vatandaşlar

-Motosiklet sürücüsü ile röportaj

-Yaşlı adamın kendisine çarpan motosikletlinin durumunu sorması

-Vatandaşların yaşlı adamın elindeki kanları silip yıkayarak temizlemesi

-Vatandaşlar ve yaşlı adam arasındaki diyaloglar (Hayal mi görüyorum dedim, yere düştüm demesi)

-Polisin ehliyetsiz sürücüyü alması

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Yaralının ambulansa alınması

-Genel ve detay görüntüler

