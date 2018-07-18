Kendi ölüm ilanını hazırlayan Halim Ağaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

ÖLÜMÜNDEN bir yıl önce ‘Ben Öldüm’ başlığıyla kendi ölüm ilanını hazırlayan Yazar Adalet Ağaoğlu’nun eşi yüksek mühendis Halim Ağaoğlu (92) Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.



Ünlü yazar Adalet Ağaoğlu’nun eşi yüksek mühendis Halim Ağaoğlu, ölümünden önce kendi ölüm ilanını hazırlayarak gazetelere bu ilanın verilmesini vasiyet etti. Ağaoğlu’nun kayın biraderi Ayhan Sümer ise gazetelere bu ilanı verdi. Ağaoğlu’nun ‘Ben öldüm’ başlığı altındaki ölüm ilanı bugün sosyal medyada binlerce kişi tarafından okunarak paylaşıldı.



Halim Ağaoğlu’nun cenaze namazı Ankara Kocatepe Camisinde öğle namazının ardından kılındı. Buradan son yolculuğuna uğurlanan Ağaoğlu’nun cenaze törenine AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Haluk Koç’un yanı sıra ailesi, sevenleri ve sanatçılar katıldı. Halim Ağaoğlu’nun eşi Adalet Ağaoğlu ise rahatsızlığından dolayı cenaze törenine katılamadı. Ağaoğlu, Cebeci Asri Mezarlığına defnedildi.



‘İLANI BİR YIL ÖNCE HAZIRLADI’

Ağaoğlu’nun kayınbiraderi Ayhan Sümer, ölüm ilanını bir yıl önce hazırlayarak gazetelere bu ilanın verilmesini istediğini belirterek, “Rahmetli çok yönlü bir insandı. Adalet Ağaoğlu’nun bütün çalışmalarına ömür boyu destek olmuştur. Bütün yazılarını romanlarını arşivlemiştir. Çok esprili ve entelektüel, 3 lisanı olan, üretken biriydi. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. İlanı ölmeden bir yıl evvel yazmıştı. Onu aynen ne yazdıysa hiç dokunmadan gazeteye verdim. Bu gün de sosyal medyada çok yer almış” dedi.



‘BEN ÖLDÜM’

Halim Ağaoğlu’nun kaleme aldığı ölüm ifadesi şöyle:

“22 Temmuz 1926’da İzmir Karşıyaka’da, Atatürk’ün annesinin avlusunda mezarı bulunan Osman Paşa Camisine bakan sokağın 2 numaralı sarı balkonlu evinde dünyaya gelmişim. Babam sinemacı Nafi Ağaoğlu, annem Ankara’nın ilk avukatlarından Avukat Müjgan Ağaoğlu, kız kardeşim Gönül Sümer, kayınpederim Nallıhan’lı Tüccar Hafız Mustafa Sümer, kayınvalidem Emine İsmet Sümer hepsi öldüler. Kayın biraderim Ayhan Sümer, Ankara’nın en tanınmış kişilerinden. 15 Aralık 1954’te Ankara’da büyük aşkım, Türk Edebiyatının en önemli yazarlarından Adalet Ağaoğlu ile evlendim. 64 yıllık eşim benim en büyük gururum oldu. Mesleğim inşaat mühendisliği. Ankara Gazi Lisesinde Erdal İnönü, İstanbul Yüksek Mühendis Mektebinde Süleyman Demirel sınıf arkadaşlarımdı. Ruhları şad olsun. 1965-1968 yıllarında Karayollarında genel müdür muavini iken İstanbul Boğaziçi köprüsünün yapım aşamasında zaman ve hazırlık eksiklikleri nedeni ile karşı çıktığım için görevimden alındım. Ancak 1985’te Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü inşaatının Türk-Japon ve İtalyan firmalarından oluşan konsorsiyumunun genel sekreterliğine atandım. Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığından beni toprağa verecekler. Allah rahmet eylesin diyeceklere şimdiden eyvallah.”



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cenaze namazı

- Kayınbiraderi Ayhan Sümer ile röp

- Detaylar

Muhammet BAYRAM-Selen TORNACI/ANKARA, ()-