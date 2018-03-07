Afrin'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şaran beldesine ait Kefercenne kasabası ele geçirildi.Operasyonlar sıcak çatışmalar devam ediyor