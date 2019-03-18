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KEDİYİ EZMEMEK İÇİN FREN YAPTI, OTOMOBİL YAN YATTI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() Şişli'de, sürücüsünün, önüne çıkan kediyi ezmemek için fren yaptığı otomobile, arkadan gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yatan otomobil 20 metre sürüklendi....

KEDİYİ EZMEMEK İÇİN FREN YAPTI, OTOMOBİL YAN YATTI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()
Şişli'de, sürücüsünün, önüne çıkan kediyi ezmemek için fren yaptığı otomobile, arkadan gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yatan otomobil 20 metre sürüklendi. Otomobil içindeki 4 kişi kazadan yara lamadan kurtuldu.
Olay, Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yanında 3 arkadaşıyla birlikte, Kasımpaşa yönünden Çağlayan yönüne ilerleyen 34 VE 5426 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne kedi çıkınca frene bastı. Bu sırada arkadan gelen bir araç otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kediyi ezdikten sonra, kaldırıma çarparak yan döndü. Bu şekilde 20 metre sürüklenen otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazayı burunları dahi kanamadan atlatan 4 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Otomobil, çevreden yardıma koşan vatandaşlarca düzeltildikten sonra yol kenarına çekildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yan yatan aracın içerisinde kişilerin çıkması
-Yan yatan araçtan detay görüntü
-Çevredeki vatandaşların yardıma koşması
-Yan yatan aracın düzeltilmesi
-Kaza yapan kişilerden detay görüntü
-Ezilen kediden görüntü
-Yoldan görüntü
-Genel ve yakın detaylar 


 

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