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KEDİYE TECAVÜZ İDDİASI: ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

KEDİYE TECAVÜZ İDDİASI: ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Özden ATİK  / İSTANBUL Eyüpsultan'da kediye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltı alınan kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi Edinilen bilgiye...

KEDİYE TECAVÜZ İDDİASI: ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

KEDİYE TECAVÜZ İDDİASI: ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Özden ATİK  / İSTANBUL
Eyüpsultan'da kediye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltı alınan kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi
Edinilen bilgiye göre; Sakarya Mahallesi'nde oturan Rafet Altınkaynak bir süre önce bir sokak kedisini sahiplendi. Bir müddet sonra kedinin dört yavrusu oldu. Altınkaynak, dün öğle saatlerinde evinden spor yapmak için dışarıya çıktı. Geri döndüğünde yavrulardan birinin kayıp olduğunu fark etti. Ağabeyine kediyi görüp, görmediğini soran Altınkaynak, kedinin peşine düştü. Mahallede devamlı sarhoş olarak dolaştığı B.Ç'den şüphelenen Rafet Altınkaynak, onun evine gitti. Evde B.Ç. ve kediyi bulan Altınkaynak, durumu polise haber verdi. B.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaralı olan kedi veterinere götürüldü.

SAVCI TUTUKLAMA
Yavru kedi veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Rafet Altınkaynak, şüpheli B.Ç.'den şikayetçi oldu. Gzöaltına alınan B.Ç. polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi. B.Ç. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Tedavi altına alınan kediden görüntüler
-Şüphelinin karakola getirilişi

(AKTÜEL)
-Kedi sahibi Rafet Altınkaynak ile röportaj
-Veteriner raporu
-Detaylar
 

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