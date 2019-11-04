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Kedilerin ölümünden sonra sahilde balon balığı aradılar

  Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 gün önce kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kedilerin telef olması üzerine, hayvanseverler harekete geçti. Sahillerde arayışa çıkan hayvanseverler, örnek olması için buldukları bir balon balığını...

GÜNDEM 04.11.2019, 10:59
Kedilerin ölümünden sonra sahilde balon balığı aradılar

 

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 gün önce kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kedilerin telef olması üzerine, hayvanseverler harekete geçti. Sahillerde arayışa çıkan hayvanseverler, örnek olması için buldukları bir balon balığını kazdıkları çukura gömdü.
Kızıldeniz, Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşamalarına rağmen, iklim değişikliğinin etkisiyle Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz kıyılarına gelen istilacı göçmen balon balıkları, yaklaşık 3 ay önce ailesiyle Anamur ilçesi Kaledran Mahallesi'ne tatil için gelen 8 yaşındaki E.B.D.'nin sol el yüzük parmağını son boğumdan koparmıştı. 2 gün önce Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Hüsnü Ortaç, dönem dönem sahilde yiyecek verdiği kedilerden bazılarının kustuğunu fark etti. Kedilere ilaçlı tedaviyle müdahalede bulunan Ortaç, kusan kedilerin kurtulduğunu ancak kusamayan kedilerin telef olduğunu belirtti. Sahilde yapılan araştırmada balon balığı yediği tespit edilen ilk belirlemelere göre 2'si büyük ve 3'ü yavru, 5 kedinin telef olduğu ortaya çıktı. Olayın takibi sırasında bir kedinin yavrularını beslemek için ağzında bir balon balığı daha getirdiği gözlendi.
HAYVANSEVERLER HAREKETE GEÇTİ
5 kedinin telef olması üzerine Anamur Hayvanları Koruma Derneği yönetimi ile hayvanseverler sahildeki balon balıklarını temizlemek üzere harekete geçti. Dernek Başkanı Veteriner Hekim Ali Kubilay Erdal, yönetim kurulu üyeleri ve hayvanseverlerle birlikte olayın yaşandığı Bozyazı Sahili'nde taşların, kayaların çevresinde balon balığı aradı. Dernek üyeleri, örnek olması için buldukları bir balon balığını ise kazdıkları çukura gömdüler. 
'BULURSANIZ GÖMÜN'
Dernek Başkanı Erdal, "Balon balığını yiyen bütün canlıların insanda dahil olmak üzere zehirlendiğini ve ölümlere kadar yol açan tehlikeli bir olayla karşılaştığını biliyoruz. İki gün önceki yaşanan olayda bunun bir örneğidir. Özel kliniğime gelen bir çok vaka vardır. Bunlarla alakalı olarak, özellikle balıkçıların bu balığı tuttuklarında sahillere atmamaları, onları sahilde ya da daha değişik bir bölgede kumlara gömerek tehlikesinin azaltılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.
Derneğin kurucu başkanı Füsun Bayraktar da balon balıklarının yakılarak veya derin bir şekilde gömülerek imha edilmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Görüntü Dökümü
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-Sahilden genel ve detaylar
-Balık arayan kediler genel ve detay
-Hayvan severler balon balığı ararken
-Hayvanları koruma Derneği Başkanı Ali Kubilay Erdal ile röp.
-Röpler.
-Sahilde buldukları ölü balon balığı
-Balığı gömerken
-Aramalardan genel ve detaylar

Süre:5.21 Dk. Boyut: 250 MB. 

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin), ()

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