KEDİLERE ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

*Kedilere şiddet uygulayan şüpheli alışveriş merkezinde yer alan bir kafenin şube müdürü çıktı.

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, ()

Bahçelievler'de içinde yavruların da olduğu kedi evini metrelerce uzağa fırlatarak kedilere şiddet uygulan şüpheli yakalandı.

Yenibosna'daki bir alışveriş merkezinin önünde dün akşam bir kişi içinde yavru kedilerin olduğu kedi evini tekmelemişti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler üzerine hareket geçen polis şüpheli Fatih A.'yı yakaladı. AVM'de bulunan bir zincir kafenin şube müdürü olduğu öğrenilen Fatih A. Ataköy Polis Merkezi'ne getirildi. İfadesi alınan Fatih. A. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kediyi tekmeleyen adamın güvenlik kamerası görüntüsü

-Zanlının polis merkezinden çıkışı

03.05.2019 -11.46 Haber Kodu : 190503059