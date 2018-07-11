Kazanın ardından ilk tren 2 yolcuyla hareket etti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeniden başlayan seferde Uzunköprü-Halkalı treni sadece 2 yolcusuyla hareket etti. Yolculardan Remziye Kabadayı, ölümden korkmadığını belirterek, "Ölümden korkulmaz, biraz endişeliyim ama sonuçta diğer araçlara da binsen kaza olacaksa oluyor" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Uzunköprü ilçesinden pazar günü hareket eden yolcu treni Sarılar Mahallesi yakınlarında devrilmiş, meydana gelen kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 341 kişi de yaralanmıştı. Sarılar mevkiindeki onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Uzunköprü-Halkalı tren seferi kazanın ardından bugün ilk kez 15.40'ta hareket etti. İlk sefere Uzunköprü ilçesinde oturan Remziye ve ablası Tülin Kabadayı geldi. Boş trenin bir vagonuna oturan kız kardeşler, uzun süredir trenle yolculuk yaptıklarını söyledi. Kaza nedeniyle biraz endişeli olduklarını anlatan Tülin Kabadayı, "Belki daha çok önlem almışlardır diye trene geldik. Kontroller çoğalmıştır. Onu düşünerek geldik, korku yaratmasın diye trene hemen binmeyi tercih ettik. Hep yağmur oluyor, kış oluyor, kar yağıyor. Toprak yerine istinat duvarı yapılabilirdi" dedi.

'ÖLÜMDEN KORKULMAZ'

Remziye Kabadayı ise diğer araçlarda da kaza riskinin olduğunu ve ölümden korkmadığını belirterek, "Koca trende 2 kişiyiz. Tren kazası bir facia ama yapılabilecek bir şey yok. Bence daha dikkatli olmaları gerekiyormuş. Ben çocukluğumdan beri tren yolculuğu yapıyorum. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. İnsanlar trene gelmedi, endişe duyuyorlar ve bence haklılar ama yapacak bir şey yok. Sadece yağmura bağlanmasın, ihmal mutlaka vardır. Oyuncak gibi ray döşemişler. Ölümden korkulmaz, biraz endişeliyim ama sonuçta diğer araçlara da binsen kaza olacaksa oluyor" şeklinde konuştu.

Kazanın ardından ilk seferine çıkan Uzunköprü-Halkalı treni, 5 vagon ve 2 yolcusuyla hareket etti.

Görüntü Dökümü:

-Uzunköpr-Halkalı treni

-Trenden detaylar

-Uzunköprü garı

-Raylardan detay

-Oturma banklarının boş hali

-Tren görevlisi

-Uzunköprü yazısı

-Trenin içinden görüntü

-Boş koltuklar

-İmdat çekici detay

-Trene binen yolcu

-Remziye ve Tülin Kabadayı

-Kadınlarla röp.

-Vagonda sadece ikisinin görüntüsü

-Trendeki Halkalı-Uzunköprü yazısı

-Trenin hareket etmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/UZUNKÖPRÜ(Edirne),()