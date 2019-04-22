KAZANCI YOKUŞUNDA NAKLİYAT-İŞ'TEN 1 MAYIS AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Taksim Kazancı yokuşunda toplanan DİSK'e Nakliyat-İş Sendikası üyesi bir grup, 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nün Taksim Meydanı'nda kutlanmasını istedi. Grup adına basın açıklamasını Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı. Küçükosmanoğlu, "Türkiye'de işçi sınıfının baskıyla çıkartılmaya çalışılan bir takım yasal düzenlemelerle elindeki ekonomik demokratik hakları alınmaya çalışılıyor. Böylesi tarihsel bir süreçte 1 Mayıslar daha bi önem kazanıyor" dedi. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını eleştiren Küçükosmanoğlu, "Biz diyoruz ki; 1 Mayıs günü Taksim Meydanı işçiye kapatılamaz diyoruz. Ve tüm halkımızı da burada birlikte olmaya çağırıyoruz" dedi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alırken, grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Basın açıklaması

-Atılan sloganlar

-Pankart ve dövizler

-Genel ve detaylar

