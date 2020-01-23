KAZA YAPAN YARALININ YARDIMINA HASTANE PERSONELİ KOŞTU
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL () Kağıthane'de yolun karşısına geçmek isteyen kişiye İETT otobüsü çarptı. Yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi yakında bulunan özel hastane personeli yaptı.
Kaza, önceki akşam saatlerinde Kağıthane Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen kişiye Mecidiyeköy-Topkapı seferini yapan İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi yaralandı. Yaralı için olay yerine ambulans çağrıldı. Vatandaşların yardımıyla yola yatırılan ve üzerine mont örtülen yaralının yardımına özel bir hastanenin personeli yetişti. Sedye ile hemen yolun karşısındaki özel hastaneye kaldırılan yaralıya ilk müdahale yapıldı. Yaralı daha sonra sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
Olay yerinden görüntü
Yayaya çarpan otobüs
Yerde yatan yaralı
Yaralının üzerine örtülen montlar
Özel hastane personelinin yaralıyı sedye ile hastaneye götürmesi
Yaralının ilk müdahalenin ardından 112 ile hastaneye kaldırılması
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016