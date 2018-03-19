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- KAZA SONRASI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

 Defalarca araçlara çarptı, sitede panik yaşandı. Haber: İstanbul Ümraniye'de bir site içinde kaza sonrası öfkeli sürücü ortalığı birbirine kattı.  Sosyal medyada paylaşılar görüntü Ümraniye'de bir sitede kaydedildi. Site...

- KAZA SONRASI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

 Defalarca araçlara çarptı, sitede panik yaşandı.

Haber: İstanbul
Ümraniye'de bir site içinde kaza sonrası öfkeli sürücü ortalığı birbirine kattı. 
Sosyal medyada paylaşılar görüntü Ümraniye'de bir sitede kaydedildi. Site içindeki kaza sonrası öfkelenen sürücü ortalığı birbirine kattı. Çarpıştığı araca ve park halindeki araçlara çarpmaya başlayan sürücü  paniğe neden oldu, çığlıklar yükseldi. Çevredekiler öfkeli sürücüyü durdurmak için koştu. Kamyonetin kapısını açmayı başaran çevredekiler öfkeli sürücüyü durdurdu. 
Yaşananlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza sonrası araçlara çarpan sürücü
-Çevredekilerin kuşuşturması
-Sürücüyü araçtan indirmeleri
 

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