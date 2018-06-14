Kaza sonrası konuşmaya gelen sürücüye saldırdı, dayak yedi

ANKARA () - Görüntülerin adresi Ankara'nın Altındağ ilçesi. Amatör bir kameraman tarafından görüntülenen ve paylaşılan olayın, yaşanan bir kaza sonrası meydana geldiği belirtildi. Sabahın erken saatlerinde kaydedilen görüntülerde, kazaya karışan sürücülerden biri, kendisi ile konuşmaya gelen diğer sürücüye tekme atınca karşılığı gecikmedi. Tekmeye karşılık veren diğer sürücü, tekme atan sürücüyü yere yatırarak darp etti. Olay sırasında bir taksinin ise kavga eden sürücülerin yanından geçtiği, müdahalede bulunmadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaşanan olayın görüntüsü