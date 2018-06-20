Kaza sonrası baba ve oğlunun darp edilip, bıçaklandığı anlar kamerada

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaydedilen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürüyor. İddiaya göre olay, baba ve oğulun kullandığı bordo renkli otomobil ile içinde gençlerin bulunduğu beyaz renkli BMW marka aracın kazasının ardından gelişti. Kaza sonrası beyaz otomobilden inen kişiler yaşanan tartışma sırasında baba ve oğulu darp etti. Öfkeleri dinmeyen saldırganlar araya girenlere rağmen baba ve oğulu darp etmeye devam etti. Amatör kamera tarafından an be an keydedilen olayda saldırganlardan biri elindeki bıçakla yerdeki baba ve oğulu bıçakladı. Saldırganlar ardından araçlarına binerek kaçtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaşanan saldırı anlarının görüntüleri

BALIKESİR ()