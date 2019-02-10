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Kaza şehidi polis memuru Çelik, son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracının refüjdeki ağaca çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Çelik'in (27) cenazesi, memleketi Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Gaziantep'in...

Kaza şehidi polis memuru Çelik, son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracının refüjdeki ağaca çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Çelik'in (27) cenazesi, memleketi Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde devriye görevi yapan Yusuf Çelik yönetimindeki polis aracı, dün yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, polis memuru Yusuf Çelik olay yerinde şehit oldu. Yanında bulunan komiser yardımcısı Burak Ziyan ise ağır yaralandı.
Şehit Çelik'in cenazesi, dün Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından akşam saatlerinde havayolu ile memleketi Ankara'ya gönderildi.  Şehit Çelik'in cenazesi, bugün baba evinde helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınmak üzere Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına, şehidin annesi Aysel, babası Arslan, kardeşleri Abdulbaki ve Gülsema Çelik ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda kişi katıldı.
Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Elvanköy Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.


Görüntü Dökümü:
-Şehidin cenazesinden görüntü
-İçişleri Bakanı Soylu'dan görüntü
-Helallik alınması
-Cenaze namazından görüntü
-Detaylar
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()-

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