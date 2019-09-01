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Kayseri' de fireni patlayan kamyon müstakil eve girdi yaralılar var(1)
Kayseri' de freni patlayan kamyon Hacılar ilçesi Aşağı mahallede bulunan müstakil bir eve girdi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.
GÜNDEM 01.09.2019, 09:56
Kayseri' de freni patlayan kamyon Hacılar ilçesi Aşağı mahallede bulunan müstakil bir eve girdi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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|P
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|3
|7
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|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
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|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
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|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Burnley
|4
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0