KAYNAK HOLDİNG'İN FETÖ YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARINA AÇILAN DAVA: SANIKLAR SAVUNMA YAPTI...

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

Terör örgütü FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik açılan 97 sanığın yargılandığı davada sanıklar savunma yaptı. Tutuklu sanıklar terör örgütü FETÖ üyesi olmadıklarını belirterek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

"DEMOKRASİ MİTİNGLERİNE KATILDIM"

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki konferans salonunda yapılan duruşmada 35 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Cengiz Altun “15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunanları ve destek verenleri lanetliyorum. Hakkımdaki suçlamalar ve ithamlar nedeniyle çok üzgünüm" dedi. Muhasebeci olduğunu söyleyen sanık Altun, “Hiçbir derneğe üyeliğim yoktur. Örgüt üyesi değilim. Bankasya'ya örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla para yatırmadım. Ben Yenikapı ile Demokrasi Mitingleri'ne katıldım. Devletime ve milletime bağlı biriyim. Örgütle anılmak bile istemiyorum. Bu bir lekedir bundan kurtulmak istiyorum. 13 aydır Silivri'deyim. Ailemin ve çocuklarımın bana ihtiyacı var. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u basından duydum" dedi. Sanık Altun savunmasında, terör örgütü FETÖ ile mücadele ettiğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı "Terörle mücadele ettiğini söylüyorsun, muhasebecisin hiçbir şey anlatmadın. Para transferlerini açıkla" diye sordu.

Sanık Altun da "eleman düzeyindeydim. Holdinge geçtikten sonra gayri resmi rastladığım bir durum yoktu" şeklinde cevap verdi. Mahkeme Başkanın “Bağış yok muydu, Amerika'ya transfer yok muydu?" şeklindeki sorusuna sanık Altun da, "Holdingde transfer kapsamında Kimse Yok Mu, Fatih Üniversitesi'ne bağışlar vardı" dedi. Mahkeme Başkanın “Hiçbir sohbete katılmadın mı?" diye sorması üzerine sanık Altun ise, "Katılmadım" diye yanıtladı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Tutuklu sanıklardan Engin Uzun da hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasını redderek, Bankasya'da kimsenin talimatıyla hesap açmadığını söyledi. Söz alan diğer sanıklar da örgüt üyeliği suçlamalarını redderek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Duruşma yarına ertelendi. Cuma gününe kadar devam edecek olan duruşmalarda sanıkların savunmaları alınacak.

İDDİANAME

FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik hazırlanan iddianame 732 sayfadan oluşuyor. İddianamede aralarında darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan örgütün "sivil imamları" Kemal Batmaz ve Harun Biniş ile örgütün sözde "Başyüceler Şurası Başkanı" Mustafa Özcan, holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'unun da bulunduğu 36'sı firari, 47'si tutuklu 97 sanık yer alıyor. Sanıklar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Mustafa Özcan ve Naci Tosun hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile "Silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer 39 sanık hakkında da ayrı ayrı “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Silahlı terör örgütü yönetici veya üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 22.5 yıla kadar hapis talep edilen iddianamede diğer 54 sanığın da benzer suçlardan 7,5 yıldan 30 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Arşiv görüntüler

