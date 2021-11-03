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Kaymakamlık sınavında Ermeni(!) sürprizi; İçişleri Bakanı Soylu ne dedi?

Ermeni asıllı Berk Acar'ın Kaymakamlık sınavını kazanması Türkiye gündeminde konu oldu. 13 bin 374 adayın başvurduğu sınavda 72 sırada yer alan Berk Acar, Mülakatı da geçerek Cumhuriyet döneminde ilk Ermeni Kaymakam adayı olma ünvanı kazandı. Bakan Soylu'da "sınavı kazandı " yorumu yaptı.

GÜNDEM 03.11.2021, 10:24 Murat Aydın
Kaymakamlık sınavında Ermeni(!) sürprizi; İçişleri Bakanı Soylu ne dedi?

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınavına ilişkinh duyurunun yapılmasını ardından yapılan sınavda bir ilk yaşandı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Ermeni asıllı bir vatandaş,Kaymakam alımı için yapılan sınavda sıralamaya girdi. 110. Dönem kaymakamlık sınavlarını kazanan Ermeni asıllı  Berk Acar, Cumhuriyet tarihinin Ermeni cemaatine mensup ilk kaymakamı olmaya aday oldu. .

İstanbul'da doğan Berk Acar 26 yaşında. Geçen yıl özel bir üniversitede hukuk fakültesini bitirdi. Avukatlık stajını Şişli’deki bir hukuk bürosunda yaptı. Ardından 110. Dönem kaymakamlık sınavlarına girmeye karar verdi. 10 Temmuz’da Ankara’da yapılan yazılı sınava 13 bin 374 kişi başvurdu. 110 kişi alınacaktı. 4 Ağustos’ta ismi sınavı geçenler arasındaydı. 72. sıradaydı. Mülakata 475 kişi çağrıldı. Mülakat sonucu açıklandığında ismi yine listedeydi. ‘Cumhuriyet tarihinde Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam adayı’ olarak evraklarını hazırlamaya başladı.

ÜÇ YILLIK SÜREÇ

Berk Acar için resmî süreç evraklarını İçişleri Bakanlığı’na teslim ettikten sonra başlayacak. Acar önümüzdeki üç yıl boyunca ‘kaymakam adayı’ unvanıyla staj yapacak. İlk stajına bir valilikte başlayacak. 2 aylık bu stajın ardından ‘kaymakam refiki’ denilen statüyle görevdeki kıdemli bir kaymakamın yanında 2 ay bir staj daha yapacak. Bütün bu süreçler, ilgili yöneticilerin gözetim ve denetiminde olacak. Bu sürecin ardından bakan onayıyla vekaleten ilçelerde kaymakam olarak da görev yapacak. 3 yıllık adaylık sürecinin son bir yılı da dil ve kültür eğitimi amaçlı olarak yurt dışında geçecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle asaleten ataması yapılacak. Kıdemine uygun ilçelerde kaymakam olarak ve İçişleri Bakanlığı’nda daire başkanı, şube müdürü veya genel müdür olarak çalışabilecek. Belli bir kıdemi tamamladığı zaman da herhangi bir vilayetin valisi olarak da görev yapabilecek.

ORTAYLI: İNŞALLAH VALİ DE OLUR

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Berk Acar’ın kaymakam adaylığını şöyle değerlendirdi: “İnşallah hep başarılı olur ve makam-ı vilayete (valilik) kadar çıkar. Osmanlı zamanında Hariciye’de de Mülkiye’de de Ermeni vatandaşlardan üst düzey görevli çok vardı. Ama Osmanlı sonrası dönem içinde ilk defa duyuyorum bunu. Geçmişte başarıyla hizmet etmiş çok Ermeni devlet adamlarımız vardı.”

SOYLU: SINAVLAKRDA BAŞARILI KAYMAKAM OLMAYA HAK KAZANDI

Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, Türkiye Ermeni toplumundan bir kişinin kaymakam olacağına yönelik haberlerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Buna göre soylu, Berk Acar isimli avukatın sınavlarda çok başarılı olduğunu ifade etti.

Türkiye Ermeni toplumundan bir kişi kaymakam olmaya hak kazandı

Selvi, bugünkü köşe yazısında “Ermeni toplumundan avukat Berk Acar’ın kaymakamlık sınavlarını kazandığı haberini Agos’un Twitter hesabında görünce inanamadım” dedi.

Haberi görmesinin ardından İçişleri Bakanı Soylu’yu aradığını aktaran Selvi, “Soylu, Berk Acar’ın, sınavlarda çok başarılı olduğunu, kaymakam olmaya hak kazandığını söyledi. Ama konuşmasından Soylu’nun Berk Acar’ın kaymakam olmaya hak kazanmasından dolayı memnun olduğu sonucunu çıkardım. İlgi gösterdiği belliydi” diye yazdı.

Selvi, yazısının devamında Ermeni toplumundan bazı isimlerle konu hakkında yaptığı görüşmelere yer verdi.

KAYNAK: Hürriyet

#Berk ACar #ermeni #kaymakam #süleyman soylu
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