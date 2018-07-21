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Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın annesi ve babası ile amcası gözaltına alındı.

Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın annesi ve babası ile amcası gözaltına alındı. Amcası Niyazi Atış, serbest bırakıldı.

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) arama köpeği 'Mavi'nin de kullanıldığı çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Evrim’in annesi Dilek Atış, Baba Burhan Atış ve amcası Niyazi Atış, babaanne Sati Atış ve komşuları Ali Hin dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından babaanne Satı Atış ve Ali Hin serbest bırakıldı. Evrim'in annesi Dilek, babası Burhan ve amcası Niyazi Atış'ın sorgusunun devam ettiği ifade edildi.

Yaylada komşuları ve akrabaları olan Ali Hin, dün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını belirterek, Evrim'in annesi Dilek, babası Burhan ve amcası Niyazi Atış'ın ise gözaltında olduğunu söyledi.

KAYIP EVRİM'İN AMCASI SERBEST BIRAKILDI

Kayıp Evrim Atış'ın dün akşam saatlerinde gözaltına alınan amcası Niyazi Atış, serbest bırakıldı. Bugün akşam saatlerinde Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan Niyazi Atış, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söyleyecek bir şeyim yok. Bizde arıyoruz. Bizi de çağırdılar ifadeye ona geldik'.' dedi. Kayıp Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış'ın ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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