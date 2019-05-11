Kayıp Ecrin, 3 canlı arama, 1 kadavra ve 1 iz takip köpeği ile aranıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları bugün de devam ediyor. AFAD, UMKE, Jandarma komando ekipleri küçük çocuğun bulunabileceği her yeri didik didik arıyor. Arama çalışmalarında AFAD’a ait 3 canlı arama, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeği de katılıyor.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve jandarma komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı. Mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Sabah ilk ışıklarıyla birlikte bölgede çalışmalara başlandı. Arama çalışmalarına AFAD’a ait Çiçi, Mali, Kito isimli canlı arama, Abrek isimli kadavra ve Ovit isimli iz takip köpeği de katılıyor.

Öte yandan minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimali de göz önünde bulunduran ekipler, teknelerle su yüzeyini taradı. Bugün ise su altında arama çalışması yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler bölgeye geldi.

Ayrıca Ecrin Kurnaz'ın ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor. İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten de 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz ve yakınları da arama çalışmalarına katılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Ecrin'in evinden detay

-Ekiplerin arama çalışması yapması

-Dalgıç polislerden detay

-Abrek isimli kadavra köpeğinin arama yapması

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ, (Samsun), ()

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