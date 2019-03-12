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KAYGANLAŞAN YOLDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ / İSTANUL, () Küçükçekmece Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde yağışla birlikte kayganlaşan yolda İETT otobüsü ve bir midibüsün karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, 15.00 sıralarında...

KAYGANLAŞAN YOLDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ / İSTANUL, ()
Küçükçekmece Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde yağışla birlikte kayganlaşan yolda İETT otobüsü ve bir midibüsün karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, 15.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Uzun yönetimindeki 34 TP 2133 plakalı İETT Otobüsü, seyir halindeyken öndeki araçların duraklaması sonucu ani firen yaptı. O sırada arkasında bulunan Aziz Yiğit yönetimindeki 34 NNC 60 plakalı midibüs otobüse çarptı. Kazada midibüste bulunan 2 kişi hafifi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiple hafif yaralı 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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- Kaza yerinden görüntü
- Kazaya karışan araçlardan görüntü
- Genel ve detay
 

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