Kaybolan İkranur Tirsi’den gelen acı haber ülkeyi yasa boğdu!

Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Gelen bu haberin ardından tüm ülke yasa boğuldu. Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkranur Tirsi'nin vefatı ardından konuyla ilgili sosyal medyada da binlerce yorum paylaşıldı. İşte İkranur Tirsi olayı hakkındaki son dakika gelişmeler...

Minik İkranur’dan gelen acı haber yürekleri dağladı. AFAD, AKUT ve Jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarının ardından 4 gün önce kaybolan İkranur Tirsi’nin cansız bedeni bugün bulundu. İkranur’un cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte hem ailesi hem de tüm Türkiye büyük üzüntü yaşadı. İşte İkranur Tirsi olayındaki tüm detaylar…

İKRANUR TIRSİ’DEN ACI HABER GELDİ

Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) cansız bedeni bulundu.

Yapılan aramalar sonucu İkranur Tırsi'nin cansız bedenine evinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında ulaşıldı.

AKUT Giresun Temsilcisi Doktor Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, “Maalesef kızımız derede öldü bulundu” paylaşımı ile olayı duyurdu.

Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) cansız bedeni bulundu.

Yapılan aramalar sonucu İkranur Tırsi'nin cansız bedenine evinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında ulaşıldı.

AKUT Giresun Temsilcisi Doktor Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, “Maalesef kızımız derede öldü bulundu” paylaşımı ile olayı duyurdu.

DÖRDÜNCÜ GÜN KARA HABER

Arama çalışmalarına Jandarma Özel Harekat, AFAD, AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine Samsun ve Trabzon’dan gelen AFAD ekipleri de katılırken toplam 106 hektar alan tarandı.

Çalışmalar İkranur'un evinin yakınlarındaki Adaköy Deresi kenarında yoğunlaştı.

İkranur'un dere kenarında bulunan cansız bedeni otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İKRANUR TİRSİ OLAYINA NE OLMUŞTU?

Giresun'un Bulancak ilçesinde, evinin yakınlarındaki bahçede arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkranur Tirsi bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya gidip geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine arkadaşları ailesine haber verdi.

Küçük kızı bulmak için başta AFAD, AKUT ve Jandarma olmak üzere arama çalışması başlatıldı. Ancak henüz arama çalışmaları sonuçlanmadı.

Giresun Valiliği, kayıp ‘İkra Nur Tirsi' ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ise “Toplam 74 hektarlık alan taranmış ancak bulgu ve emareye rastlanmamıştır. İkra Nur Tirsi'nin kaybolmasıyla ilgili her türlü ihtimal adli ve mülki mercilerce değerlendirilmekte olup arama çalışmaları gece boyunca da devam edecektir.” denildi.

Kayıp kızı annesi Nazlı Tirsi ise olay hakkında yaptığı açıklamada kızının ayağında pembe ayakkabı olduğunu söyledi. Olay sırasında yaşananları anlatan anne; “Ben ilçedeydim. Köye geldiğimde çocuğumu sordum bana ‘yan tarafta komşunun çocuğu ile oynuyor' dediler. Sonra amcasına sordum ‘ben eve yolladım’ dedi. Çocuğum ortalıkta yok. Her yerde aranıyor. En son üzerinde pembe ayakkabı ve taytı vardı. Görenler bize haber versin” dedi.