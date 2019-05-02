Kaybolan çocuklar 17 saatlik aramalar sonucu bulundu (6)



GECEYİ OYUN OYNAYARAK GEÇİRDİLER

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan ve yaklaşık 17 saat sonra evlerine 1,5 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda savaş döneminden kalma mevzi içerisinde bulunan çocuklardan Selim Yağız Özkan (4), arkadaşı Barış Yıldırım'la (5), yaşadıkları anları anlattı. Geceyi oyun oynayarak geçirdikleri ve uyuduklarını söyleyen Selim Yağız Özkan, ''Gece oyun oynadık. Gece annemi arıyordum. Canavarlar vardı. Gece korkmadım uyuyordum'' dedi.

'HERKES SABAHA KADAR ARADI'

Çocuklarına kavuşan anne Elif ile baba Serkan Özkan ise, kötü anlar yaşadıklarını ama sonunun mutlu bittiğini belirterek, çocukların bulunması için canla başla mücadele veren herkese şükranlarını ilettiklerini söyledi. Serkan Özkan, “Herkes bize yardımcı oldu. Gerek emniyet gerek jandarma, gerek halktan, gençler herkes yardım etti. Sonunda çocuğumuzu bulduk. Çok mutluyuz, eşim de ben de diğer aile de aynı şekilde. O da çocuğunu çok aradı. Fındıklı halkı benim çocuğumu kendi çocuğu gibi gördü ve sabaha kadar aradı. İki çocuk oynarken kayboldular. Geri dönmekte sıkıntı yaşadıkları için geceye kalmışlar. Orada kalmış uyumuşlar, sabah da bulduk çocuğumuzu” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Özkan çifti konuşma

Selim Yağız'dan görüntüler

Selim Yağız'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE-Uğur AYDIN-Emre KOLTUK/RİZE-

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