Kato Dağı'nda bulundu, görenleri hayrete düşürdü

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan ve sürekli operasyonlar ile gündeme gelen Kato dağında görülen Trichoptera adlı böcek larvası, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla güvenliğin sağlandığı Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda güvenlik korucuları tarafından görüntülenen Trichoptera adlı böcek larvası, görenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı. Çevresi oklu ağaç kabuğuna benzer bir kabuk bağlayan böcek larvasının, sürünmeye çalıştığı sırada, kafasının ileriye ve geri doğru hareket ettiği görüldü. Korucular tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınan Trichoptera adlı böcek larvasının şekli ve hereket tarzı görenleri şaşırttı.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, görüntülenen canlının Trichoptera adı verilen böcek larvası olduğunu belirterek, "Trichoptera’nın Türkiye’de 22 familyaya ait, 69 cinse mensup 386 tür ve 25 alt türünün bulunduğu tespit edilmiştir. Trichoptera larvası her tip tatlı su, hatta acı su habitatında bile bulunur. Fakat, özellikle ırmak ve derelerde boldur. Trichoptera larvaları çeşitli beslenme ekolojilerini sergiler. Buna dökülmüş yaprak yığınlarını parçalayanlar, ince organik parçacıkları toplayanlar, alg hücrelerini emenler, yüzeyleri kazıyanlar, suda asılı 3 yiyecekleri süzerek alanlar, diğer sucul omurgasızları avlayanlar veya yeşil bitki veya alglerle beslenenler dahildir. Trichoptera bu çeşitli beslenme davranışları doğrultusunda, sucul ekosistemler içinde besin dinamikleri ve enerji akışı için temel canlılardan biridir" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Böcek larvasının hareketi

-Larvanın hareketi sırasında kayalıktan düşme anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), ()

