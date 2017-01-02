KATLİAMDAN KAÇARKEN BIRAKTIKLARI EŞYALARI İÇİN GELDİLER

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- Polisin Ortaköy'deki denetimi sürüyor

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul

Reina'da yılbaşı gecesi yaşanan katliamdan sağ kurtulmayı başaranlardan bazıları eşyalarını almaya geldi.

Katliam sonrası panikle Reina'dan kaçan ve vestiyere bıraktıkları mont, kaban ve çantalarını alamayan bazı yabancı müşteriler, bugün konsolosluk görevlileriyle birlikte Reina'ya geldi. Polise o geceki davetiyelerini gösterip içeri girenler özel eşyalarını alarak Reina'dan ayrıldı. Sabahtan bu yana eşyalarını almak için gelenlerin tamamının hızlı hareket etmesi ve gazetecilere konuşmadan kendilerini bekleyen araçlara binip hızla uzaklaşmaları dikkat çekti. Bu arada ayrı ayrı vatandaşlar da Reina önüne gelip çiçek bırakıp dua ediyor.

Öte yandan güvenlik önlemi alan polisin Ortaköy'de araçları aradığı görüldü.



Görüntü Dökümü:

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- Reina önünde polisten detay

- Mekana girenlerden detay

- Montlarıyla çıkanlardan detay

- Konsolosluk arabasına binip uzaklaşmaları

- Çiçek bırakıp dua edenlerden detay

- Polisin Ortaköy'deki denetimi