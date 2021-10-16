Katil zanlısı Yekta Özmen Arnavutluk'ta yakalandı! Türkiye'ye iade edilmeyi bekliyor!

İşadamı Fehmi Öztürk'ü muşta ile sol gözünden yaralayan Cem Özmüş,15 Temmuz'da Kartal'da öldürülmüştü. Polisin Özmüş'ün katil zanlısı olarak aradığı şüpheli Yekta Gözen, cinayet gecesi uçakla Arnavutluk'a kaçmıştı. Zanlı Yekta Gözen'in, önceki hafta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, sahte Yunanistan pasaportu ile yakalandığı ve cezaevine konulduğu öğrenildi.

SuperHaber'den Mevlüt Yüksel'in haberine göre; 50 milyon dolarlık dolandırıcılık ve kumpas olayında,işadamı Fehmi Öztürk'ü darp eden Cem Özmüş,15 Temmuz'da Kartal Cevizli'de öldürülmüştü.Cinayet sonrası polisin yaptığı araştırma da,işadamı Öztürk'ün davalı olduğu ortağı Fırat Muşlu'nun eski koruması Cem Özmüş'ü,motosikletle olay yerine gelen bir kişi tarafından vurulduğu tespit edilmişti.

Cem Özmüş'ü,motosikletle olay yerine gelen bir kişinin vurulduğu tespit edilmişti.

KATİL ZANLISI OLARAK YEKTA GÖZEN OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ!

Meydana gelen cinayet sonrası,SuperHaber'in yaptığı araştırmalar sonucun da, elde ettiği bilgilere göre,Yekta Gözen adlı bir kişinin cinayetin bir numaraları şüphelisi olarak arandığı anlaşılmıştı. Polis kayıtların da,18 farklı suç kaydı bulunduğu bilinen Gözen'in çok iyi motosiklet kullandığı da,yine cinayette kullanıldığı iddia edilen motosikleti Maltepe Yalı Mahallesi Eğitimciler Çıkmazı’nda bulunan bir otoparktan çaldığı belirlenmişti. Otoparkın sorumlusu olarak çalışan Serdar Bal olay sonrası polise verdiği ifade de, Yekta adlı bir kişinin 15 Temmuz gecesi saat 00:30 sıralarında otoparka gelerek daha önce bıraktığı motosikleti alarak ayrıldığını ve yarım saat sonra gelerek aynı motosikletin yanı sıra başka bir araçla geldiğini belirtti. Bal, ifadesinin devamında Yekta adlı kişinin motosikleti bıraktıktan sonra otoparkın ofis kısmına gelip kamera kayıt cihazını aldığını ve plakasını alamadığı bir araçla uzaklaştığını sözlerine eklemişti.

ZANLI YEKTA GÖZEN CİNAYET SONRASI ARNAVUTLUK'A KAÇMIŞTI!

Yekta Gözen,cinayetin işlendiği gece,Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan,THY'nin tarifeli uçağı ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği tespit edilmişti.SüperHaber, işadamı Fehmi Öztürk’ü darp eden sabıkalı koruma Cem Özmüş’ün öldürüldüğü Kartal Cevizli’de araştırma yapmıştı. Mevlüt Yüksel’in araştırmasında, cinayet zanlısı Yekta Gözen’in, cinayetten bir saat sonra polis tarafından şüpheli olarak gözaltına alındığı,ancak GBT sorgulamadın da,polis tarafından aranmasının olmadığı gerekçesi ile serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

KATİL ZANLISI BAŞKENT TİRAN'DA YAKALANDI!

İşadamı Fehmi Öztürk'ü,ortakları ile mahkemelik olduktan sonra 10 Temmuz 2018 tarihinde Başakşehir’de bulunan bir kafede, oğlu Ercan Öztürk ile beraber kahvaltı yaparken Cem Özmüş ve Muhammed Dursun tarafından darp edilmişti.İşadamı Öztürk'ü muşta ile sol gözünden yaralayan Cem Özmüş,15 Temmuz'da Kartal Cevizli sahilinde,bir arkadaşı ile otururken, silahla vurularak öldürülmüştü.Polisin katil zanlısı olarak aradığı şüpheli Yekta Gözen,cinayet gecesi Arnavutluk'a kaçmıştı. SüperHaber'in yazdığı esrarengiz cinayet zanlısı Yekta Gözen'in, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da,sahte Yunanistan pasaportu ile yakalanarak, cezaevine konulduğu öğrenildi.Yine edinilen bilgilere göre,Cem Özmüş'ün katil zanlısı olarak Türkiye'de her yer de aranan Yekta Gözen'in,Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talebi,Dışişleri Bakanlığı'nın onayı ve başvurusu ile kırmızı bülten çıkarıldıktan sonra,İnterpol tarafından Arnavutluk'ta gözaltına alındığı ifade edildi.