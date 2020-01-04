KASIM SÜLEYMANİ İSTANBUL'DA ANILDI
Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,() Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani, İstanbul'da düzenlenen programda anıldı. Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran...
Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,()
Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani, İstanbul'da düzenlenen programda anıldı.
Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İstanbul İran Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen programla anıldı. Fatih'te bulunan başkonsolosluk binası içinde düzenlenen programa İran İstanbul Başkonsolosu Cevad Mabudi Far, kültür ataşeleri ve İstanbul'da yaşayan İranlılar katıldı.
Görüntü Dökümü:
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Anma programından görüntü
Anmaya katılanlar
Başkonsolos Cevad Mabudi Far
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