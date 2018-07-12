KASAP DÜKKANINDAKİ ET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Haber-Kamera: ANIL UÇAN/İSTANBUL,()

Pendik Kurtköy'de 4 kişi sabah saatlerinde kapısını levye ile açtıkları kasap dükkanından 300 kilo et çalarak kaçtılar. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz salı günü Kurtköy’deki bir kasap dükkanına saat 07.00 sıralarında araçla gelen maskeli 4 soyguncu, iş yerinin kapısını levye ile kırdıktan sonra içerideki toplam 300 kilo ağırlığındaki dana, kuzu, tavuk etlerini geldikleri araca yükleyerek kaçtılar. Etlerin yanı sıra kaasap bıçaklarını da alan soyguncular aranıyor.

Hırsızlık olayını sabah işyerini açmak geldiği dükkanında fark eden Güral Coşkun, karşılaştığı manzara karşısında hemen polise başvurdu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Güral Coşkun, ö 4 kişilik hırsız grubu araçlarıyla işyeri kapımıza geri geri yaklaşıyorlar. İlk önce levye yardımıyla kapıyı açıyorlar. Zaten görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Daha sonra eti muhafaza ettiğimiz dolabın kapısını açarak yaklaşık mali değeri 15 bin lira olan 6 kuzu, 2 tane dana butu, sucuk ve et parçalarını çaldılar. Bu ilk defa başımıza geliyor. Biz dükkana geldiğimiz zaman kapı açıktı. Arkamda bulunan dolabın kapısı açıktıö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anı Güvenlik Kamerası görüntüleri

-İş yeri sahibi Güral Coşkun Röp.

