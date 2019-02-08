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"KARTAL YUVASI"NDA ATEŞ EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul Beşiktaş'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı. Olay saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla...

"KARTAL YUVASI"NDA ATEŞ EDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul
Beşiktaş'ın resmi ürünlerini satan "Kartal Yuvası" adlı mağazada silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.
Olay saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'taki mağazaya gelen bir kişi silahla ateş açtı. Çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri mağazada incelemelerde bulundu. Ürünlere isabet edem tüfek saçmaları tek tek toplandı. 
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Polisin görüntüsü
-Olay yeri inceleme ekiplerinin delil tespit çalışmaları


 

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