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KARTAL SAHİLİNDEKİ KAYALIKLARDA CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,() Kartal sahilde kayalıklar arasında 25 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Olay, saat 07.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi sahil yolundaki kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,...

KARTAL SAHİLİNDEKİ KAYALIKLARDA CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,()
Kartal sahilde kayalıklar arasında 25 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 07.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi sahil yolundaki kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde spor yapan vatandaşlar kayalıkların arasında başından ağır yaralanmış hareketsiz yatan birini gördü. Bunun üzerine vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri T.A.'nın öldüğünü belirledi. 

Polis ekipleri  güvenlik  şeridi çekerek olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Sahildeki bir vatandaş, "Spor yapıyorduk, kayalıklar arasındaki şahsi gördük. Nabza baktık, nabzı atmayınca polise ve sağlık ekiplerine haber verdik. Başından ağır şekilde yaralıydı" diye konuştu. Olay yeri ve savcılığın incelemesinin ardından cesedin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Cesedin görüntüsü
-Başındaki yara
-Spor yapan vatandaşlardan görüntü
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Güvenlik şeridi çekmesi
-Vatandaşlar ile röp
-Cesedin üzerinin örtülmesi
-Genel ve detay görüntüler

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