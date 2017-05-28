KARTAL SAHİLDE CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul,

Kartal sahilde bir erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili inceleme yaparken, ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.Olay, Kartal Kordunboyu Mahallesi sahilde sabah saatlerinde meydana geldi. Kayalıkların kenarında baygın halde yatan kişiyi gören vatandaşlar 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kayalıklardaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından bölgeye gelen polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.Olay yeri inceleme ekipleri sahile gelerek ceset üzerinde incelemeler yaptı. Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen ceset savcı incelemesinin ardından Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Ölen kişinin kafasında kan olduğu öğrenilirken kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belli olacak. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ceset

-Sahil

-Olay yeri ekipleri

-Yapılan çalışma

-Polisin şerit çekmesi

-Çevredekiler

-Kayalıklar

--Genel ve detay'

