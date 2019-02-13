KARTAL'DAKİ YUNUS APARTMANI'NIN YIKIMI DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,()

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde devam edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı. En riskli bina olan Yunus Apartmanı'nın yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Görüntü dökümü:

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-Yıkımdan detaylar

-İş makineleri

-Genel ve detaylar