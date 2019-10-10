KARTAL'DAKİ ANADOLU ADALET SARAYI ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()

Kartal'daki Anadolu adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silah da kullanılırken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Ambulanslar

-Genel ve detaylar

