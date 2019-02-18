KARTAL'DA YANGIN; DUMANDAN ETKİLENEN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, ()

Kartal'da iki katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenenler anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 12.00 sıralarında Soğanlık'taki Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evdeki dumanları fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın çıkan evde dumandan etkilenen bir kadın ile bir kız çocuğuna ambulansta müdahele edildi. Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yangın çıkan bina

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Olay yerindeki 112 ekipleri

-Anne ve kızının ambulanstaki görüntüsü

