Haber-Kamera Uğur AYAZSIN İSTANBUL Kartal'da terk edilmiş haldeki araç polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Kartal Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları olay yerine gelerek araçta inceleme başlattı. Görüntü Dökümü ------------------------ -Kapatılan trafikten görüntü -Polis ekipleri
KARTAL'DA ŞÜPHELİ OTOMOBİL POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Haber-Kamera Uğur AYAZSIN İSTANBUL Kartal'da terk edilmiş haldeki araç polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Kartal Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları olay yerine...
01 Ocak 2017 Pazar 19:15
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