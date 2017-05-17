KARTAL'DA POLİS PATLAYICI ELE GEÇİRDİ (1)

Haber: Ramazan EĞRİ / İstanbul
Kartal'daki Aydos Ormanı'nda polis yaklaşık 10 kilogram ağırlığında C4 plastik patlayıcı ele geçirdi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından patlayıcı madde incelemek üzere emniyete götürüldü.
Haber: Ramazan EĞRİ / İstanbul Kartal'daki Aydos Ormanı'nda polis yaklaşık 10 kilogram ağırlığında C4 plastik patlayıcı ele geçirdi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından patlayıcı madde incelemek üzere emniyete götürüldü.
17 Mayıs 2017 Çarşamba 14:57
Haber: Ramazan EĞRİ / İstanbul
Kartal'daki Aydos Ormanı'nda polis yaklaşık 10 kilogram ağırlığında C4 plastik patlayıcı ele geçirdi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından patlayıcı madde incelemek üzere emniyete götürüldü.
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