Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL
Kartal'da oğulları E.Ö tarafından öldürüldüğü iddia edilen Bülent ve Hatice Öztürk çiftinin otopsi işlemleri tamamlandı.
Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Öztürk çiftinin cenazeleri yakınları tarafından alınarak İBB cenaze nakil aracıyla Kartal Soğanlık Gasilhanesi'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü:
-Cenaze aracının Adli Tıp Kurumu'ndan çıkışı
-Yakınları ve genel detaylar
KARTAL'DA ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN CENAZELERİ ALINDI
Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL Kartal'da oğulları E.Ö tarafından öldürüldüğü iddia edilen Bülent ve Hatice Öztürk çiftinin otopsi işlemleri tamamlandı. Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Öztürk...
02 Mart 2018 Cuma 17:19
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