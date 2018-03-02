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KARTAL'DA ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN CENAZELERİ ALINDI

  Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL Kartal'da oğulları E.Ö tarafından öldürüldüğü iddia edilen Bülent ve Hatice Öztürk çiftinin otopsi işlemleri tamamlandı.  Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Öztürk...

KARTAL'DA ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN CENAZELERİ ALINDI


 
Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL
Kartal'da oğulları E.Ö tarafından öldürüldüğü iddia edilen Bülent ve Hatice Öztürk çiftinin otopsi işlemleri tamamlandı. 
Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Öztürk çiftinin cenazeleri yakınları tarafından alınarak İBB cenaze nakil aracıyla Kartal Soğanlık Gasilhanesi'ne götürüldü. 
 
Görüntü Dökümü:
-Cenaze aracının Adli Tıp Kurumu'ndan çıkışı
-Yakınları ve genel detaylar
 
 
 

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