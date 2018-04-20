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 KARTAL'DA OKULDAKİ YANGIN ÖĞRENCİLERİ AĞLATTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL Kartal'da bulunan bir okulun yemekhane kısmında elektrik kontağından  yangın çıktı. Küçük çaplı yangına itfaiye müdahale ederken korkan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Yangın saat 10.00 sıralarında...

 KARTAL'DA OKULDAKİ YANGIN ÖĞRENCİLERİ AĞLATTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL
Kartal'da bulunan bir okulun yemekhane kısmında elektrik kontağından  yangın çıktı. Küçük çaplı yangına itfaiye müdahale ederken korkan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.
Yangın saat 10.00 sıralarında Kartal Petrol İş mahallesi üzerinde bulunan Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nda çıktı. Edinilen bilgiye göre okulun yemekhanesinde elektrik kontağından küçük çaplı bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle görevliler, öğrencileri bahçeye çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle korkan öğrencilerden bazıları gözyaşlarına boğuldu. Bazı veliler de okula gelerek öğrencileri evlerine götürdü. Yangın nedeniyle 2 ambulans okulda tedbir amaçlı bekledi. Ekiplerin çalışmasının ardından öğrenciler tekrar okula girdi.

Görüntü Dökümü
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-Okuldan görüntü
-Bahçedeki öğrencilerin görüntüsü
-Ağlayan öğrencilerden görüntü
-Ambulanslardan görüntü
-Velilerin okula gelmesi
-Bir veli ile röp
-Genel ve detay görüntüleri

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