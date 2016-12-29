KARTAL'DA FIRTINA AĞAÇ DEVİRDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Kartal'da fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi

Olay Kartal Petrol iş mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle bir ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine itfaiye ve belediye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri motorlu testere ile ağacı parçalara bölerek araçların üzerinde kaldırdı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen ağacın görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin ağacı bölmesi

-Ağacın kaldrılması

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler

