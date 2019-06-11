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KARTAL'DA FABRİKADA YANGIN

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,() Kartal'da düğme üretimi yapan fabrikanın havalandırma sisteminde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olay saat 08.00 sıralarında Topselvi Mahallesi,...

KARTAL'DA FABRİKADA YANGIN

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()
Kartal'da düğme üretimi yapan fabrikanın havalandırma sisteminde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Olay saat 08.00 sıralarında Topselvi Mahallesi, Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plastik düğme üretimi yapan fabrikanın havalandırma sisteminde yangın çıktı. İşyeri çalışanları tarafından çağrılan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken fabrika çalışanları tahliye edildi. Bir işçi yapılan röportajda "Yangın havalandırmadan çıktı. Hepimiz aşağıya koştuk. Burası düğme fabrikası. Yangından etkilenen herhangi biri yok herkes işe yeni geliyordu" dedi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. 

Görüntü Dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Fabrikanın görüntüsü
-Dumanlar
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Fabrikanın genel görüntüsü
-Tahliye edilen işçiler
-Genel ve detay görüntüler
 

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