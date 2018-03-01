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KARTAL'DA DEHŞET EVİ: KARI-KOCA BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU (2)

Ramazan EĞRİ / İstanbul Kartal'da, karı-koca evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.  Olay, saat 17.00 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir sitedeki evde meydana geldi. Dün akşamdan beri Bülent Öztürk ile eşi Hatice Öztürk'ten...

KARTAL'DA DEHŞET EVİ: KARI-KOCA BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU (2)

Ramazan EĞRİ / İstanbul
Kartal'da, karı-koca evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 
Olay, saat 17.00 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir sitedeki evde meydana geldi. Dün akşamdan beri Bülent Öztürk ile eşi Hatice Öztürk'ten haber alamayan yakınları, oturdukları eve geldi. Otomobillerinin evin önünde ve kapılarının kilitli olması nedeniyle çilingir çağrılarak kapı açıldı. Yakınları, ikisinin de 65 yaşında oldukları ve iki çocukları bulunduğu öğrenilen Bülent Öztürk ile eşi Hatice Öztürk'ün yerde yatan cansız bedenleriyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bülent Öztürk'ün boğazının kesilerek, eşi Hatice Öztürk'ün ise sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini sürdürürken olay yerine cumhuriyet savcısı da geldi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekipleri 

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