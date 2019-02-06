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KARTAL'DA ÇÖKEN BİNADAN ÇIKARILAN YARALILAR HASTANEYE GETİRİLİYOR

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-İSTANBUL Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan...

KARTAL'DA ÇÖKEN BİNADAN ÇIKARILAN YARALILAR HASTANEYE GETİRİLİYOR

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-İSTANBUL
Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.Çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yaralıların hastaneye getirilmesi
-Detaylar
 

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