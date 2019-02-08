Kartal'da çöken binada ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, KARTAL'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Asansör boşluğundan kablolarla aşağılara dinleme cihazları sarkıtan ekipler, megafonlarla sürekli seslenerek, enkaz altından gelebilecek seslere odaklanıyor. Bu işlemler sırasında çevrede sessizliğin sağlanması için de sürekli anonslar yapılıyor. Arama kurtarma çalışmalarında hassas burunlu dedektör köpeklerden de yararlanılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Koca, ölenlerin sayısının 15'e yükseldiğini bildirdi.



Fahrettin Koca, “İki gün önce yaşanan elim hadise hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden 15 vatandaşımız oldu. 14 vatandaşın tedavileri devam etmekte. Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. 14 Yaralı vatandaşımız ile ilgili bir vatandaş taburcu edildi. 13'ünün tedavileri devam etmekte. 13 hastanın 7'si yoğun bakımda, 6'sı servislerde takip ediliyor." dedi.



“UMUDUMUZ VATANDAŞLARIMIZIN SAĞ SALİM KURTARILABİLİR OLMASI"



Hastanede tedavileri süren hastaların sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Koca, “Bu süreçte 2 gün önce, 15.59 sularında olayın olduğu andan 3 dakika kadar sonra 16.02'de ambulanslar olay yerinde oldu. Hem 112 sağlık servisimiz hem de AFAD ekibi, hastanedeki doktorlarımız ve sağlık çalışanımız yoğun çaba içinde oldular. Halen göçük çalışmaları devam etmekte. Umudumuz, vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılabilir olması. Milletimizin başı sağ olsun, Allah bir daha bu tür acılar yaşatmasın diyorum" ifadelerini kullandı.



İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ



Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya enkaz başında çalışmaları yakından takip ediyor. Arama kurtarma ekipleri binanın ikinci ve üçüncü katına kadar ulaşırken, zaman zaman çalışmalar ve iş makineleri durdurularak, enkazda dinleme yapılıyor.