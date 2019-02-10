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KARTAL'DA ÇÖKEN BİNADA ÖLEN ANNE VE İKİ ÇOCUĞU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kartal'da...

KARTAL'DA ÇÖKEN BİNADA ÖLEN ANNE VE İKİ ÇOCUĞU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul
Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kartal'da çöken binanın enkazından dün akşam saat 20.00 sıralarında, Şeyma Kambur (30) ve çocukları Zehra (8), Ali (4) Kambur'un cansız bedenleri çıkartılmıştı. Anne ve çocuklarının için Kartal Cevizli Mahallesi'ndeki Çınar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şeyma Kambur'un eşi ve yakınları katıldı. Şeyma Kambur'un kardeşi gözyaşı döktü. Anne çocuklarının cenazeleri ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Pendik Kaynarca Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:
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-Tabut başında bekleyen yakınlar
-Cenazeye katılan insanlar
-Binali Yıldırım'ın cenaze törenine katılması 
-İkindi namazının kılınması
-Temel Karamollaoğlu'nun camiden çıkışı 
-Cenaze namazının kılınması 
-Tabutların taşınması 
-genel ve detay
 

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